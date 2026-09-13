Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 6477 дронів-камікадзе та здійснили 2046 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 13 вересня 2026

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Втрати РФ у війні на 13 вересня

особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб,

танків – 12 344 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.,

артилерійських систем – 49 678 (+77) од.,

РСЗВ – 2 120 (+5) од.,

засобів ППО – 1 635 (+2) од.,

літаків – 442 (+1) од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.,

крилатих ракет – 5 111 (+8) од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 148 259 (+410) од.,

спеціальної техніки – 4 681 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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