В Офисе генерального прокурора заявили, что не сообщали о подозрении руководителю антикоррупционных органов.

В ОГП проккоментировали подозрение Кравченко

В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы сообщении о подозрении главе актикоррупционных ороанов не соответствует действительности.

По данным прокуратуры, в рамках этого уголовного производства подозрение не получил ни один человек, поскольку для такого решения не было правовых оснований.

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В ОГП отметили, что заявления о подозрении “не имеют юридического смысла”.

В прокуратуре сообщили, что соответствующие записи в Едином реестре досудебных расследований относительно сообщения о подозрении были отменены.

Кравченко заявил, что подписал подозрение руководителю НАБУ

Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение Семену Кривоносу в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По его словам, подозрение также объявили близкому лицу руководителя САП Александра Клименко.

Кравченко утверждает, что представители НАБУ обращались к руководству ГБР и Офиса генерального прокурора с требованием “любой ценой отменить сообщение о подозрении Семену Кривоносу”.

Генпрокурор заявил, что подозрение Кривоносу было надлежащим образом направлено. По его словам, это подтверждают почтовые документы, которые он обнародовал.

Кравченко считает, что возможная отмена процессуального решения или удаление соответствующих сведений из Единого реестра досудебных расследований “будет иметь признаки политического и противоправного вмешательства”.

Директор НАБУ Семен Кривонос, комментируя заявление Руслана Кравченко, заявил, что ему подозрение не вручали. По его словам, НАБУ продолжает работать в штатном режиме.

Он отметил, что бумажного документа не видел. В НАБУ или САП соответствующие документы также не поступали.

– Мы сегодня увидели непонятное изобретение – Telegram-подозрение, – добавил директор Национального антикоррупционного бюро.

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