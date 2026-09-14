В Офісі генерального прокурора заявили, що не повідомляли про підозру керівнику антикорупційних органів.

В ОГП прокоментували підозру Кравченка

У відомстві наголосили, що інформація про повідомлення про підозру очільнику антикорупційних органів не відповідає дійсності.

За даними прокуратури, у межах цього кримінального провадження підозру не отримала жодна людина, оскільки для такого рішення не було правових підстав.

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В ОГП зазначили, що заяви про підозру “не мають юридичного сенсу”.

У прокуратурі повідомили, що відповідні записи в Єдиному реєстрі досудових розслідувань щодо повідомлення про підозру були скасовані.

Кравченко заявив, що підписав підозру укрівнику НАБУ

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру Семену Кривоносу у підробці офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За його словами, підозру також оголосили близькій особі керівника САП Олександра Клименка.

Кравченко стверджує, що представники НАБУ зверталися до керівництва ДБР та Офісу генерального прокурора з вимогою “за будь-яку ціну скасувати повідомлення про підозру Семену Кривоносу”.

Генпрокурор заявив, що підозру Кривоносу було належним чином направлено. За його словами, це підтверджують поштові документи, які він оприлюднив.

Кравченко вважає, що можливе скасування процесуального рішення або видалення відповідних відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань “матиме ознаки політичного та протиправного втручання”.

Директор НАБУ Семен Кривонос, коментуючи заяву Руслана Кравченка, заявив, що йому підозру не вручали. За його словами, НАБУ продовжує працювати у штатному режимі.

Він зазначив, що паперового документа не бачив. До НАБУ чи САП відповідні документи також не надходили.

– Ми сьогодні побачили незрозумілий винахід – Telegram-підозру, – додав директор Національного антикорупційного бюро.

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