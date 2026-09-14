Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. По его словам, решение основывается на собранной доказательной базе в уголовном производстве.

Об этом Кравченко сказал в видеообращении, в котором также прокомментировал свое заявление об отставке и операцию Карфаген.

Подозрение директору НАБУ Кривоносу

— Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, — заявил генпрокурор.

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По словам Кравченко, директора НАБУ Кривоноса подозревают в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном установлении обстоятельств, которые, как утверждает генпрокурор, могли быть направлены ​​на искусственное создание оснований для уклонения от ответственности в суде.

– Я уверен в этих материалах и могу их обнародовать, – сказал он.

Что заявил Кравченко об операции Карфаген

Генеральный прокурор утверждает, что операция Карфагена была направлена ​​не только против него. По его мнению, ее настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП, а также остановить принятие процессуальных решений по этим делам.

Кравченко заявил, что во время обысков в служебных помещениях Офиса генпрокурора работники НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производства, часть которых, по его словам, была скопирована и похищена.

Он также сообщил, что в рамках этих производств допросили более 100 человек и собрали значительный объем материалов негласных следственных действий.

По словам Кравченко, второе подозрение касается близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) лица. Его, как заявил генпрокурор, подозревают во влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда предложения неправомерной выгоды, а также содействии в уклонении от мобилизации.

Кравченко назвал именно эти уголовные производства триггером и истинной причиной ночного “штурма” Офиса генпрокурора.

Кравченко заявил о политическом давлении

Отдельно Руслан Кравченко сообщил, что несколько дней назад после встречи с президентом подал заявление об отставке.

— Это сознательное политическое решение не является признанием какой-либо вины, — подчеркнул он.

В то же время Кравченко заявил, что раньше его якобы сдерживали от принятия процессуальных решений по фигурантам производств.

— Раньше от принятия этих решений меня политически сдерживал президент, сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от принятия подозрений, — сказал генпрокурор.

По его словам, подозрения уже подписаны, а доказательства собраны еще до проведения операции Карфаген.

Кравченко также призвал директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко подать в отставку, не втягивая органы и коллективы в личный конфликт.

Он выразил надежду, что следующий генеральный прокурор продолжит работу в этих производствах и будет принимать процессуальные решения вне зависимости от должностей фигурантов, политического влияния и медийного давления.

Реакция НАБУ и президента

В НАБУ подчеркнули, что заявления генпрокурора НАБУ и САП расценивают как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. Активная фаза такой атаки началась еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису генерального прокурора.

По состоянию на данный момент ни одно подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено, говорят в бюро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Руслана Кравченко есть только один путь — увольнение с должности.

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