Кривонос заявил, что не получал подозрение от Кравченко
- Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что ему не вручали подозрение.
- Кривонос назвал сообщение о подозрении в Telegram "непонятным изобретением".
Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал заявление Руслана Кравченко и заявил, что ему не вручали подозрение. По его словам, НАБУ продолжает работать в штатном режиме.
Кривонос и Клименко ответили на заявление Кравченко о вручении подозрений
— Подозрение мне никто не вручал, – заявил Кривонос во время брифинга в понедельник, 14 сентября.
По его словам, бумажного документа он не видел. В НАБУ или САП соответствующие документы тоже не поступали.
— Мы сегодня увидели непонятное изобретение – Telegram-подозрение, – добавил директор Национального антикоррупционного бюро.
Семен Кривонос отметил, что коллектив Бюро продолжает работать в штатном режиме. Досудебное расследование в рамках операции Карфаген тоже продолжается.
Он рассказал, что НАБУ и САП ожидали возможной реакции на проведение этой операции.
Руководитель САП Александр Клименко заявил, что члены его семьи не получали никаких подозрений.
— Члены моей семьи никаких подозрений не получали, – сказал Клименко.
Он добавил, что в случае получения текста подозрения или соответствующей информации сообщит об этом дополнительно.
Руководители НАБУ и САП связали заявления генерального прокурора Руслана Кравченко с реакцией на операцию Карфаген и попыткой политизировать работу антикоррупционных органов.
Заявление Кравченко о подозрении Кривоносу
Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.
По его словам, Кривоносу якобы инкриминируют подделку официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а еще фиктивное усыновление, которое якобы должно было создать основания для избежания ответственности.
Кравченко призвал Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко подать в отставку.
Генпрокурор заявил, что они не должны втягивать антикоррупционные органы и их коллективы в личный конфликт. Свои заявления Кравченко связывал с проведением операции Карфаген.
Также Кравченко заявил о якобы подозрении близкому к руководителю САП Александру Клименко человеку “из-аза влияния на руководителя Высшего антикоррупционного суда, предложение ему неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации”.
Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.
Это произошло после проведения НАБУ и САП операции Карфаген. В ее рамках правоохранители разоблачили преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял должностное лицо Офиса генпрокурора.
Участников этой организации подозревают в прикрытии сети мошеннических колл-центров и легализации средств, полученных преступным путем.
14 сентября президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. На момент появления президентского указа должностное лицо находилось в пятидневной командировке за границей.