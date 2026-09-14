Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал заявление Руслана Кравченко и заявил, что ему не вручали подозрение. По его словам, НАБУ продолжает работать в штатном режиме.

Кривонос и Клименко ответили на заявление Кравченко о вручении подозрений

— Подозрение мне никто не вручал, – заявил Кривонос во время брифинга в понедельник, 14 сентября.

По его словам, бумажного документа он не видел. В НАБУ или САП соответствующие документы тоже не поступали.

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— Мы сегодня увидели непонятное изобретение – Telegram-подозрение, – добавил директор Национального антикоррупционного бюро.

Семен Кривонос отметил, что коллектив Бюро продолжает работать в штатном режиме. Досудебное расследование в рамках операции Карфаген тоже продолжается.

Он рассказал, что НАБУ и САП ожидали возможной реакции на проведение этой операции.

Руководитель САП Александр Клименко заявил, что члены его семьи не получали никаких подозрений.

— Члены моей семьи никаких подозрений не получали, – сказал Клименко.

Он добавил, что в случае получения текста подозрения или соответствующей информации сообщит об этом дополнительно.

Руководители НАБУ и САП связали заявления генерального прокурора Руслана Кравченко с реакцией на операцию Карфаген и попыткой политизировать работу антикоррупционных органов.

Заявление Кравченко о подозрении Кривоносу

Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

По его словам, Кривоносу якобы инкриминируют подделку официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а еще фиктивное усыновление, которое якобы должно было создать основания для избежания ответственности.

Кравченко призвал Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко подать в отставку.

Генпрокурор заявил, что они не должны втягивать антикоррупционные органы и их коллективы в личный конфликт. Свои заявления Кравченко связывал с проведением операции Карфаген.

Также Кравченко заявил о якобы подозрении близкому к руководителю САП Александру Клименко человеку “из-аза влияния на руководителя Высшего антикоррупционного суда, предложение ему неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации”.

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.

Это произошло после проведения НАБУ и САП операции Карфаген. В ее рамках правоохранители разоблачили преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял должностное лицо Офиса генпрокурора.

Участников этой организации подозревают в прикрытии сети мошеннических колл-центров и легализации средств, полученных преступным путем.

14 сентября президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. На момент появления президентского указа должностное лицо находилось в пятидневной командировке за границей.

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