Бригадный генерал Денис Прокопенко, позывной Редис, начал командовать группировкой войск Азов.

Об этом сообщили в Азове.

Денис Прокопенко возглавил группировку войск Азов: что известно

Как сообщили в Азове, с 13 сентября Денис Прокопенко начинает командовать группировкой войск Азов.

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В Азове главной заслугой Прокопенко называют преобразование подразделения из добровольческого формирования в профессиональное боевое соединение.

В августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Дениса Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени. Соответствующий указ №598 глава государства подписал 17 августа.

Что известно о Денисе Прокопенко

Денис Прокопенко начал службу в батальоне Азов 11 июля 2014 года. Он участвовал в боях за Марьинку и Иловайск, а также в обороне Мариуполя.

Во время Павлопольско-Широкинской наступательной операции Прокопенко командовал 1-м взводом. В 2017 году в возрасте 26 лет он стал командиром полка Азов. Как отмечают в подразделении, на тот момент он был самым молодым командиром полка в истории Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

В 2020 году Прокопенко поступил в Национальный университет обороны Украины, где учился по специальности Боевое применение и управление действиями воинских частей механизированных и танковых войск.

На посту командира полка он уделял большое внимание подготовке личного состава, организации сержантских и офицерских курсов, а также командно-штабным учениям.

После начала полномасштабного вторжения РФ Денис Прокопенко был одним из командиров обороны Мариуполя.

19 марта 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда — за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге.

7 апреля 2025 года Прокопенко назначили командиром 1 корпуса НГУ Азов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Прокопенко возглавит одну из двух вновь созданных группировок войск в Донецкой области.

Фото: Денис Прокопенко

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