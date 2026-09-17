Військовий шлях Дениса Прокопенка в Азові розпочався ще у липні 2014-го. Тоді майбутній командир здобував перший бойовий досвід під Мар’їнкою та Іловайськом, а через дванадцять років бригадний генерал Редіс прийняв під варту одну з найскладніших ділянок фронту.

З 13 вересня він офіційно очолив угруповання військ Азов. Про це рішення Володимир Зеленський оголосив 26 серпня, повідомляє пресслужба azov.army.

Дванадцять років служби в Азові

Бойова біографія Прокопенка пов’язана з Азовом від моменту формування підрозділу. Після участі в літній кампанії 2014 року він продовжив службу та поступово перейшов до командних посад. Під час Павлопіль-Широкинської операції керував 1-ю ротою.

Зараз дивляться

У 2017 році Прокопенко очолив полк у віці 26 років. Так він став наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії та Збройних сил України.

Основні етапи його військової служби в Азові охоплюють:

вступ до батальйону і перші бойові операції у 2014 році;

командування ротою під час Павлопіль-Широкинської операції;

призначення командиром полку у 2017 році;

керівництво обороною Маріуполя навесні 2022 року;

повернення до служби після звільнення з російського полону;

командування 12-ю бригадою спеціального призначення;

призначення командиром 1-го корпусу НГУ у квітні 2025 року;

початок роботи на посаді командувача угруповання військ у вересні 2026 року.

За цей період підрозділ виріс із добровольчого батальйону до корпусу Національної гвардії. Зміни стосувалися чисельності особового складу, озброєння, підготовки командирів, планування операцій і взаємодії між частинами.

Підготовка, що пройшла перевірку Маріуполем

У лютому 2022-го підрозділ Прокопенка першим зустрів ворога під час оборони Маріуполя. Далі були виснажливі бої та легендарний опір на Азовсталі у повному оточенні, під постійними авіанальотами, артобстрілами з тотальною нестачею ліків.

Ще під час цих боїв, 19 березня 2022 року, Редісу присвоїли звання Героя України. У травні, після наказу про вихід із комбінату, він потрапив у російський полон.

Звільнити командира вдалося під час вересневого обміну, після чого він певний час перебував у Туреччині. Проте вже в липні 2023-го Прокопенко повернувся додому й одразу повернувся в стрій.

Корпус як наступний рівень управління

У квітні 2025 року Редіс очолив 1-й корпус НГУ Азов. Перехід на корпусну структуру дав змогу зібрати дуже різні за профілем частини під єдиним куполом.

Тепер штаб бачить усю картину: аналізує дані від бригад, точно розподіляє сили, дає цілевказівки артилерії й дронам та оперативно рухає резерви. Головна задача командира тут – змусити кілька потужних бригад зі своїм досвідом та штабами працювати як єдиний злагоджений організм.

Що змінює нове призначення?

Тепер повноваження Редіса поширюються на всі сили, залучені в його зоні відповідальності. Це означає повну координацію оборони, розподіл ресурсів, підтримку сусідніх частин та швидку реакцію на будь-які зміни на фронті. Сам склад та межі цієї ділянки, звісно, залишаються закритими.

Під час вересневої зустрічі з міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським вони вже детально пройшлися по розширенню цієї смуги, питанням управління та постачання. До цієї роботи активно залучені командири бригад Нацгвардії та прикордонники, які зараз обороняють Донеччину.

Це призначення – логічне продовження шляху Прокопенка в рідній структурі. Весь його досвід тепер працюватиме на рівні цілого угруповання військ.

Фото: Азов

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