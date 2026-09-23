Во время проведения 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая сосредоточена на дипломатических усилиях для завершения войны, Россия нанесла массированный удар по Украине. В этот раз главной целью стали крупные дата-центры, с помощью которых армия РФ пыталась нарушить поток информации и дестабилизировать жизнь в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Удары РФ по дата-центрам в Украине

Как отметил глава МИД, целенаправленный удар по ата-центрам и цифровой инфраструктуре является очередной попыткой врага лишить украинцев доступа к критическим данным.

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— Россия нанесла удары по крупным украинским дата-центрам, стремясь нарушить поток информации. Оперативные уведомления о ракетных и дроновых угрозах жизненно важны, ведь они спасают жизнь. Это критическая гражданская инфраструктура, которая обеспечивает людям доступ к жизненно важной информации и не является военной целью, — сказал Сибига.

По его словам, она необходима для нормального функционирования повседневной жизни.

Кроме атаки на дата-центры, российская армия нанесла разрушения другим гражданским объектам. В частности, в Киеве российская ракета попала в здание колледжа непосредственно во время пребывания там студентов.

В результате российских ударов в Киеве в течение ночи и утра погибли два человека, а более 40 людей получили ранения разной степени тяжести.

Министр иностранных дел отметил, что из-за отсутствия успехов на поле боя Кремль ищет новые методы терроризирования гражданского населения и дестабилизации ситуации в Украине.

По его мнению, усиление санкционного давления и увеличение количества перехватчиков ракет могут быть единственным способом остановить этот террор. Эти атаки не должны становиться новой нормой, считает Сибига.

Днем 23 сентября в результате атаки в Киеве часть пользователей осталась без интернета после повреждения одного из дата-центров из-за российских обстрелов.

В Министерстве цифровой трансформации Украины уточнили, что примерно у 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области наблюдались проблемы с интернетом в результате ударов РФ.

Источник : МИД

Фото : ГСЧС

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