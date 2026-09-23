Россия атаковала фармацевтический завод Дарница в Киеве.

Атака на завод Дарница в Киеве: что известно

Об этом сообщила член Стратегического совета компании Екатерина Загорий.

В то же время она отметила, что погибших среди работников завода Дарница нет.

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— Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий. В настоящее время можем подтвердить, что погибших среди работников нет, — подчеркнула она.

Напомним, в течение ночи и утра 23 сентября вражеские дроны атаковали столицу Украины.

Известно, что в результате взрывов в Киеве погибли два человека, еще 25 жителей столицы пострадали. Один мужчина скончался в больнице от полученных ранений, еще один человек погиб в результате атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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