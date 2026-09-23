Під час проведення 81 сесії Генеральної асамблеї ООН, яка зосереджена на дипломатичних зусиллях для завершення війни, Росія завдала масованого удару по Україні. Цього разу головною ціллю стали великі дата-центри, за допомогою яких армія РФ намагалася порушити потік інформації та дестабілізувати життя в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Удари РФ по дата-центрах в Україні

Як наголосив очільник МЗС, цілеспрямований удар по ата-центрах та цифровій інфраструктурі є черговою спробою ворога позбавити українців доступу до критичних даних.

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— Росія завдала ударів по великих українських дата-центрах, прагнучи порушити потік інформації. Оперативні сповіщення про ракетні та дронові загрози є життєво важливими, адже вони рятують життя. Це критична цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до життєво важливої інформації і вона не є військовою ціллю, — сказав Сибіга.

За його словами, вона необхідна для нормального функціонування повсякденного життя.

Окрім атаки на дата-центри, російська армія завдала руйнувань іншим цивільним об’єктам. Зокрема, у Києві російська ракета влучила в будівлю коледжу безпосередньо під час перебування там студентів.

Унаслідок російських ударів у Києві упродовж ночі та ранку загинули двоє людей, а понад 40 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Міністр закордонних справ зауважив, що через відсутність успіхів на полі бою Кремль шукає нові методи тероризування цивільного населення та дестабілізації ситуації в Україні.

На його думку, посилення санкційного тиску та збільшення кількості перехоплювачів ракет може бути єдиним способом зупинити цей терор. Ці атаки не повинні ставати новою нормою, вважає Сибіга.

Вдень 23 вересня внаслідок атаки у Києві частина користувачів залишилася без інтернету після пошкодження одного з дата-центрів через російський обстріл.

У Міністерстві цифрової трансформації України уточнили, що приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області спостерігалися проблеми з інтернетом внаслідок ударів РФ.

Джерело : МЗС

Фото : ДСНС

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