У Києві частина користувачів залишилася без інтернету після пошкодження одного з дата-центрів унаслідок ворожого обстрілу.

Про масштабну аварію повідомили провайдери Павутина та UTELS.

Перебої з інтернетом у Києві: що відомо

– Через ворожий обстріл було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина наших абонентів наразі може залишатися без зв’язку. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб повернути зв’язок максимально швидко, – написали у компанії Павутина.

Зазначається, що фахівці провайдера працюють над якнайшвидшим відновленням мережі та обіцяють повідомити додаткову інформацію після завершення аварійних робіт.

Сейчас смотрят

Провайдер UTELS також повідомив про масштабну аварію та роботу аварійних бригад.

Точних термінів повного відновлення інтернету компанії наразі не називають.

Нагадаємо, 11 вересня будівля компанії Київстар потрапила під російську атаку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.