Взрывы в Киеве прогремели утром 23 сентября во время атаки ударных дронов.

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 23 сентября: что известно

В течение ночи 23 сентября вражеские дроны атаковали столицу Украины.

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По предварительной информации, в Соломенском районе Киева обломки БпЛА упали на территорию между жилыми домами.

Позже Виталий Кличко сообщил еще об одном месте в этом же районе. В результате взрывов в Киеве 23 сентября возник пожар на территории транспортного предприятия.

Кроме того, в Голосеевском районе загорелись складские помещения. Также вражеский дрон атаковал АЗС. Позже Кличко сообщил о падении БпЛА на бизнес-центр. На место удара уже направляются экстренные службы.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие. Также в Дарницком районе в результате российской атаки, по предварительным данным, загорелась крыша одной из АЗС.

Из-за повышенной угрозы с воздуха для столицы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.

Движение должны возобновить, как только ситуация с безопасностью позволит возобновить перевозки.

На данный момент известно, что в результате взрывов в Киеве сегодня пострадали трое человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Окончательные последствия взрывов в Киеве 23 сентября пока устанавливаются. На момент публикации новости вражеская атака все еще продолжалась.