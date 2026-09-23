Взрывы в Киеве 23 сентября: горят склады и транспортное предприятие, есть пострадавшие
Взрывы в Киеве прогремели утром 23 сентября во время атаки ударных дронов.
О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 23 сентября: что известно
В течение ночи 23 сентября вражеские дроны атаковали столицу Украины.
По предварительной информации, в Соломенском районе Киева обломки БпЛА упали на территорию между жилыми домами.
Позже Виталий Кличко сообщил еще об одном месте в этом же районе. В результате взрывов в Киеве 23 сентября возник пожар на территории транспортного предприятия.
Кроме того, в Голосеевском районе загорелись складские помещения. Также вражеский дрон атаковал АЗС.
Позже Кличко сообщил о падении БпЛА на бизнес-центр. На место удара уже направляются экстренные службы.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Также в Дарницком районе в результате российской атаки, по предварительным данным, загорелась крыша одной из АЗС.
Из-за повышенной угрозы с воздуха для столицы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.
Движение должны возобновить, как только ситуация с безопасностью позволит возобновить перевозки.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Киеве сегодня пострадали трое человек, двое из них — в тяжелом состоянии.
Окончательные последствия взрывов в Киеве 23 сентября пока устанавливаются. На момент публикации новости вражеская атака все еще продолжалась.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.