НРК детонировали прямо в укрытиях оккупантов: новая тактика в рамках операции Вивальди
В рамках наступательной операции Вивальди бойцы подразделения ударных НРК NC13 применили тактику, которую в истории войны еще никто не применял.
Военные оснастили наземные дроны-камикадзе двумя гранатометами Bullspike: роботы обстреливали российские позиции, а потом заезжали в укрытия и взрывались, пока операторы управляли ими с безопасного расстояния.
О новой тактике сообщил Третий армейский корпус.
Уникальная тактика во время операции Вивальди
Во время наступательной операции Вивальди бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов NC13 Третьего армейского корпуса модернизировали дроны-камикадзе и опробовали новую тактику их применения.
НРК оснастили двумя гранатометами Bullspike. По данным корпуса, роботы приближались к российским позициям и открывали огонь, после чего заезжали прямо в укрытия и взрывались.
В Третьем корпусе утверждают, что российские военные воспринимали такую атаку как действия полноценной штурмовой группы.
Таким образом, один НРК использовали сразу для нескольких задач — огневого поражения, психологического давления на противника и зачистки позиций. При этом украинским пехотинцам не нужно было напрямую выходить на позицию для выполнения этих задач.
Операторы управляли роботизированными комплексами из укрытия, расположенного в десятках километров от линии соприкосновения.
В Третьем армейском корпусе такое применение НРК назвали новой для этой войны тактикой.
Ранее Третий армейский корпус сообщил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым в Лиманской общине Донецкой области в рамках операции Вивальди.
По словам командира корпуса Андрея Билецкого, Третий корпус и смежные подразделения вернули под контроль Украины 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы.