Контрнаступательная операция Вивальди на севере Донецкой области продолжается. Силы обороны разгромили одну из российских “клешней”, которая должна была обеспечить окружение городов-крепостей Донбасса.

Об этом командующий Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал в эфире телемарафона в четверг, 17 сентября.

Билецкий о контрнаступательной операции в Донецкой области

— У россиян был замысел на Донецком направлении — это охват так называемых городов-крепостей (Донбасса, — Ред.) с севера и юга. С юга это был охват через Доброполье, а с севера — через вот этот выступ, который сейчас срезается, на город Святогорск он шел, и дальше — к населенному пункту Барвенково, где эти две клешни российской армии (Добропольская с юга и Святогорская с севера) должны были замкнуться, — объяснил Билецкий.

Он напомнил, что на Добропольском направлении “инфильтрацию остановили предыдущего года, сейчас там ситуация снова достаточно сложная, но контролируемая”.

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— Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена, — подчеркнул бригадный генерал.

Командир Третьего корпуса отметил, что для Сил обороны критически важно, чтобы россияне не имели возможности восстановить это наступление. Поэтому одной из ключевых задач операции является парализация российского тыла и логистики.

По словам Билецкого, срыв российского плана по охвату городов-крепостей с севера Донецкой области означает, что оккупационным войскам “придется штурмовать Славянско-Краматорскую, Дружковско-Константиновскую агломерации в лоб”.

— А штурмовать в лоб эти города — это значительно более болезненное и затратное для них дело, чем пытаться их охватить и фактически — если бы они охватили — взять без боя. Поэтому для нас важна история с логистикой, — объяснил командир Третьего корпуса.

Отвечая на вопрос о цели операции Вивальди, Билецкий напомнил о стратегической задаче обороны Донецкой и Луганской областей.

— Мы не воюем просто ради десятков, сотен, тысячи километров. Мы воюем за выгодные рубежи обороны, и именно на эти выгодные рубежи обороны эта операция должна вывести украинские войска, — добавил он.

Командир Третьего армейского корпуса прокомментировал вопрос о возможности объявить первые результаты операции Вивальди раньше, во время визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

— Такая искушение было, но не у нас, не в Третьего корпуса. И нас подпримав полностью главнокомандующий, что эта информация должна сохраняться в тишине. И только после выхода на определенные рубежи некоторые участки операции должны раскрываться, — подчеркнул Билецкий.

Он добавил, что понимает специфику “дипломатического направления” войны и необходимость психологического воздействия “как на армию, так и на население противника”.

— И это серьезное измерение войны — психологические операции. Поэтому по окончании нескольких этапов мы будем озвучивать их результаты. Все так восприняли, что 75 (освобожденных, — Ред.) км — это 75 км, но ведь никто вам не говорил, что все закончилось на 75 км. Украина может спокойно ждать хороших новостей, — добавил генерал.

Что известно об операции Вивальди

15 сентября Андрей Билецкий впервые публично подтвердил информацию о наступлении украинской армии на севере Донецкой области.

Операция получила название Вивальди. На данный момент Силы обороны зачистили 75 кв. км территории и деоккупировали 10 кв. км.

Потери противника на этом этапе операции составили около 1 500 военнослужащих, более 12 тыс. беспилотников и сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и автомобильной техники.

Украинские подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты российских войск. После ударов Третьего армейского корпуса РФ перенесла поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины, в Воронежскую область.

Институт изучения войны пришел к выводу, что благодаря операции Вивальди Силы обороны достигли важной цели оперативного уровня — сорвали попытки российских войск окружить “пояс городов-крепостей” Украины на Донбассе.

По мнению аналитиков, успехи украинских сил к северу от Лимана сделали невыполнимым “и без того нереалистичный план” РФ по окружению городов-крепостей с севера и юга.

Освобождение села Среднее в Донецкой области

Украинские военные рассказали подробности освобождения села Среднее Краматорского района Донецкой области от россиян.

— В подчинении Третьего армейского корпуса под командованием Андрея Билецкого 66 ОМБр перешла к наступательным действиям в рамках операции Вивальди. В результате тщательно спланированной и многоэтапной операции подразделения бригады смогли уничтожить живую силу врага в Среднем и освободить населенный пункт, — говорится в сообщении 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск ВСУ.

Операцию на земле провели пехотинцы первого мехбата KASSTA и второго мехбата Онуки Адольфовны.

Зачистка населенного пункта состоялась без потерь с украинской стороны. Благодаря тщательной разведке и плотной огневой подготовке артиллерии и беспилотных систем удалось подавить огневые средства противника.

После этого пехотинцы механизированных батальонов внезапными ударами при поддержке танкового батальона уничтожили вражескую живую силу.

Военные третьего мехбата Fireflies также провели успешные ударно-штурмовые действия к югу от населенного пункта, отбросив войска РФ за реку Нитриус.

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