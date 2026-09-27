Суббота, 26 сентября, стала сложным днем для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры Украины из-за российских ударов, в частности по дата-центрам.

Об этом сообщила министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук.

Удары РФ по дата-центрам: что заявили в Минцифре

По словам министра, Россия осуществила массированные атаки, в частности по Киеву и Киевской области, что сказалось на работе цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры.

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– Прошедшие сутки были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Враг совершил массированные атаки, в частности по Киеву и области, – отметила Ферчук.

Она поблагодарила спасателей, городские и областные службы, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании за оперативное реагирование на последствия ударов.

По словам Ферчук, специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру и работают над повышением её устойчивости.

Напомним, российская атака повредила дата-центры, в частности инфраструктуру компании Cosmonova. Это привело к техническим перебоям в работе ряда украинских СМИ, в частности Суспильного, Армии TV, Мы – Украина+ и др.

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