Субота, 26 вересня, стала складною добою для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури України через російські удари, зокрема по дата-центрах.

Про це повідомила міністр цифрової трансформації України Оксана Ферчук.

Удари РФ по дата-центрах: що заявили у Мінцифрі

За словами міністерки, Росія здійснила масовані атаки, зокрема по Києву та Київській області, що позначилося на роботі цифрової та телекомунікаційної інфраструктури.

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– Минула доба була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. Ворог здійснив масовані атаки, зокрема по Києву та області, – зазначила Ферчук.

Вона подякувала рятувальникам, міським і обласним службам, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям за оперативне реагування на наслідки ударів.

За словами Ферчук, фахівці продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру та працюють над посиленням її стійкості.

Нагадаємо, російська атака пошкодила дата-центри, зокрема інфраструктуру компанії Cosmonova. Це призвело до технічних перебоїв у роботі низки українських медіа, зокрема Суспільного, Армії TV, Ми – Україна+ та ін.

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