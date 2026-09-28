Сейчас отсрочку от мобилизации можно получить по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, учебе, работе в критически важных сферах, особому статусу или в случае бронирования.

Что делать, если не отображается отсрочка в Резерв+, читайте в нашем материале.

Почему Резерв+ не отображает отсрочку

Если в приложении Резерв+ исчезла информация об отсрочке, это не всегда означает, что человек ее утратил.

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Как объясняет адвокат Алексей Рогозин, на практике такая ситуация может возникать из-за технических сбоев, несвоевременного обновления данных или отсутствия актуальной информации в соответствующих реестрах.

Также причиной могут быть ошибки при внесении сведений.

В то же время в некоторых случаях исчезновение отсрочки может свидетельствовать о том, что основания для нее больше не учитываются или требуют дополнительного подтверждения.

Поэтому если отсрочка перестала отображаться в Резерв+, важно проверить основания для ее предоставления и актуальность данных.

По словам Алексея Рогозина, каждую такую ситуацию нужно оценивать отдельно, с учетом документов и обстоятельств конкретного человека. Именно от этого зависит, сохраняется ли право на отсрочку.

В Резерв+ не отображается отсрочка: что делать

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, обновление об отсрочке, бронировании появляется в приложении Резерв+ только после того, как информация попадает в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Именно из него Резерв+ и берет все данные.

По словам адвоката, постановлением КМУ № 519 были внесены изменения в постановление Кабмина №560. Согласно обновленному порядку, отсрочка от мобилизации, предоставленная по пунктам 57-58 постановления №560, автоматически продлевается в случае продления срока мобилизации. Для этого не нужно повторно подавать документы, если сохраняются законные основания, на которые лицо ранее уже ссылалось при оформлении отсрочки.

Продление срока отсрочки осуществляется районным или городским ТЦК и СП путем обновления информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Дата окончания действия отсрочки изменяется согласно указу Президента Украины о продлении мобилизации, но не дольше, чем сохраняются основания для самой отсрочки.

В свою очередь, если отсрочка была предоставлена по пункту 59 Постановления №560, ее продление также происходит автоматически, но уже через обмен данными между реестром Оберіг и другими государственными реестрами или базами данных. Продление действует на тот же срок, что и мобилизация, определенный указом Президента, но не дольше, чем сохраняются соответствующие основания для отсрочки.

Но действующее постановление Кабинета Министров не дает четкого ответа, такое продление должно происходить автоматически или по инициативе самого военнообязанного.

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