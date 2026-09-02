Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый обнародовал принципы, которыми будет руководствоваться во время командования украинской армией.

Принципы опубликованы на сайте Вооруженных Сил Украины.

Принципы лидерства Драпатого

Документ определяет основные приоритеты главнокомандующего, требования к командирам и штабам, а также подходы к развитию войска во время войны. Конкретный порядок реализации этих положений, задачи и показатели выполнения должны определить в отдельных документах.

Сейчас смотрят

Люди — главная боевая способность

Одним из центральных положений документа является отношение к военнослужащему как к самой ценной боевой способности ВСУ.

По замыслу Драпатого командир должен отвечать не только за выполнение боевого задания, но и за подготовку и сохранение личного состава, развитие подчиненных и недопущение неоправданного риска. Отдельно отмечается помощь раненым, достойное чествование погибших и поддержку их семей.

Главнокомандующий подчеркивает, что решительность во время войны не должна превращаться в безрассудство. Каждая неоправданная потеря, по его словам, ослабляет вооруженные силы.

Также в документе говорится о поддержке военных после завершения службы: помощь, реабилитация, признание и новые возможности.

Служба должна стать более прогнозируемой

Среди приоритетов Драпатого – изменения в системе прохождения военной службы. В документе отдельно упоминаются вопросы, которые часто волнуют военных и их семьи: сроки службы, ротации и порядок увольнения.

Отмечается, что систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения военнослужащих должны быть изменены так, чтобы она одновременно обеспечивала боеспособность армии и учитывала потребности военных и общества. Кадровые решения, согласно принципам, должны зависеть от нужд войска, профессионализма и результатов службы.

Честность и готовность признавать ошибки

Отдельный блок документа посвящен необходимости честно оценивать ситуацию. Командиры и штабы не должны допускать, чтобы страх, чрезмерный оптимизм или личные амбиции влияли на оценку реальности.

Драпатый отмечает: игнорируемые проблемы только усугубляются. В то же время, профессиональная дискуссия должна помогать принимать более сильные решения.

Стандарты поведения должны распространяться на всех – от генералов и офицеров до сержантов и гражданских руководителей. В ВСУ, согласно документу, не должно быть места коррупции, злоупотреблению властью, притязанием, дискриминации и несправедливости.

Меньше бюрократии и более быстрые решения

Для штабов всех уровней Михаил Драпатый определил ключевой вопрос: помогает ли конкретный процесс армии лучше воевать и добиваться успеха.

При отрицательном ответе процесс необходимо изменить. Речь идет о сокращении излишней отчетности, устранении дублирования, более четкой цели совещаний, докладов и других штабных процедур.

Отдельный акцент сделан на быстроте принятия решений и адаптации к изменениям на поле боя.

ВСУ должны адаптироваться быстрее противника

Драпатый одним из приоритетов определил ускорение внедрения инноваций и боевого опыта.

Согласно принципам, технологии должны применяться прежде всего там, где они позволяют выполнять боевые задачи с меньшими потерями и риском для военных на передовой. При этом полезные идеи могут поступать от любого военнослужащего независимо от звания или должности.

Главнокомандующий также отмечает необходимость действовать совместно: ни один отдельный вид, род войск или бригада не способны самостоятельно обеспечить победу.

По словам Драпатого, его задача заключается не только в управлении ВСУ во время нынешней войны, но и в том, чтобы украинская армия вышла из нее сильнее.

Он отметил, что ошибки во время войны могут стоить жизни, однако признанная, проанализированная и исправленная ошибка должна превращаться в боевой опыт.

Конечной целью, по словам Главнокомандующего, должны стать долговременный справедливый мир и такие Вооруженные Силы Украины, чтобы ни один агрессор в будущем не считал нападение на Украину приемлемым способом достижения своих целей.

Фото: Михаил Драпатый

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.