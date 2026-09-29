Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий розпочав кадровий перегляд у Генеральному штабі. Керівники структурних підрозділів до 2 жовтня мають подати дані про офіцерів і генералів, які з 2022 року не отримували практичного досвіду виконання бойових завдань.

Про це Українській правді та Суспільному розповів один з офіцерів Генштабу.

Драпатий розпочав кадровий перегляд у Генштабі

За його словами, 28 вересня Михайло Драпатий провів зустріч із керівниками всіх структурних підрозділів Генерального штабу та оголосив про початок кадрового перегляду.

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До 2 жовтня керівники підрозділів повинні надати інформацію про офіцерів і генералів, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні батальйону, бригади, корпусу чи угруповання військ.

Співрозмовник УП зазначив, що відсутність бойового досвіду не означатиме автоматичного звільнення військовослужбовців. Частину офіцерів можуть направити для проходження служби у війська. Натомість до Генерального штабу планують відбирати військових, які мають актуальний бойовий досвід.

До 2 жовтня офіцери, які мають право на звільнення з військової служби та пенсію, повинні визначитися щодо свого подальшого перебування у ЗСУ.

За інформацією джерел Суспільного, скільки саме військових може охопити кадровий перегляд, стане відомо після завершення цього етапу.

Як повідомив співрозмовник УП, рішення про кадровий перегляд спричинило спротив серед частини офіцерів. Деякі військовослужбовці намагаються уникнути можливого переміщення або вирішити це питання через керівництво Генерального штабу.

Які кадрові зміни відбулися при Драпатому

Михайла Драпатого призначили головнокомандувачем ЗСУ у липні 2026 року.

Після його призначення у військовому керівництві відбулося кілька кадрових змін. У вересні президент звільнив Анатолія Казмірчука з посади командувача Медичних сил ЗСУ. На цю посаду призначили Костянтина Гуменюка.

У вересні заступником головнокомандувача ЗСУ з цифровізації призначили полковника Артема Мартиненка. До цього з Генерального штабу звільнили бригадного генерала Андрія Лебеденка, який відповідав за напрям розвитку технологій.

2 вересня Михайло Драпатий представив принципи, яких дотримуватиметься на посаді головнокомандувача ЗСУ.

У документі окреслено ключові пріоритети головнокомандувача, вимоги до командирів і штабів та підходи до розвитку українського війська в умовах війни.

Механізм практичної реалізації цих положень, конкретні завдання та показники їх виконання мають бути визначені в окремих документах.

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