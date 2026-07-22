Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Зеленский назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ

Указом №628/2026 Владимир Зеленский освободил Михаила Драпатого от должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

— Освободить Драпатого Михаила Васильевича от должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, — указано в документе.

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Указом №630/2026 президент назначил Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

— Назначить Драпатого Михаила Васильевича главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, — говорится в указе.

Напомним, поздно вечером 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Александр Сырский покидает должность главнокомандующего ВСУ, а новым главнокомандующим станет генерал-майор Михаил Драпатый.

Он поблагодарил президента за доверие, Силы обороны Украины — за новый этап службы.

— Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность, — подчеркнул генерал-майор.

Драпатый также выразил благодарность Александру Сырскому за последовательную работу на должности главнокомандующего ВСУ и вклад в укрепление украинской армии.

— Я в ней вырос. Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам, — подытожил он.

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