Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии ряда важных военных решений.

Зеленский о кадровых изменениях в ВСУ и операциях против РФ

Как заявил Владимир Зеленский, во время рабочего совещания обсудили кадровые предложения и концепцию изменений, предложенную главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым во взаимодействии с начальником Генерального штаба ВСУ Игорем Скибюком и временным исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.

По словам президента, часть решений уже подготовлена, а другие будут приняты в ближайшее время.

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Основное внимание при обсуждении уделили ситуации на фронте и необходимым действиям для усиления ключевых направлений, в частности, в Донецкой области.

Зеленский выразил благодарность подразделениям, которые эффективно держат оборону и уничтожают российских оккупантов в районах Славянска, Константиновки и Доброполья, а также отметил активные действия Десантно-штурмовых войск.

Кроме того, высшее военное руководство скорректировало и утвердило новые дальнобойные операции (мидлстрайки) против России.

Президент утверждает, что украинская меткость позволяет удерживать инициативу в войне и создает базу для дипломатических решений. Он поблагодарил за работу Силы беспилотных систем ВСУ, ракетные войска, СБУ и украинскую разведку.

Кроме того, на совещании подробно разобрали потребности системы противовоздушной обороны для защиты прифронтовых общин, областных центров и столицы от российских ударов.

Он подчеркнул, что ожидает от украинских дипломатов конкретных результатов по поставкам средств ПВО от международных партнеров.

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Фото: Офис президента

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