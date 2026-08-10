Кадровые изменения в ВСУ и новые удары по РФ: Зеленский о военных решениях
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии ряда важных военных решений.
Зеленский о кадровых изменениях в ВСУ и операциях против РФ
Как заявил Владимир Зеленский, во время рабочего совещания обсудили кадровые предложения и концепцию изменений, предложенную главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым во взаимодействии с начальником Генерального штаба ВСУ Игорем Скибюком и временным исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.
По словам президента, часть решений уже подготовлена, а другие будут приняты в ближайшее время.
Основное внимание при обсуждении уделили ситуации на фронте и необходимым действиям для усиления ключевых направлений, в частности, в Донецкой области.
Зеленский выразил благодарность подразделениям, которые эффективно держат оборону и уничтожают российских оккупантов в районах Славянска, Константиновки и Доброполья, а также отметил активные действия Десантно-штурмовых войск.
Кроме того, высшее военное руководство скорректировало и утвердило новые дальнобойные операции (мидлстрайки) против России.
Президент утверждает, что украинская меткость позволяет удерживать инициативу в войне и создает базу для дипломатических решений. Он поблагодарил за работу Силы беспилотных систем ВСУ, ракетные войска, СБУ и украинскую разведку.
Кроме того, на совещании подробно разобрали потребности системы противовоздушной обороны для защиты прифронтовых общин, областных центров и столицы от российских ударов.
Он подчеркнул, что ожидает от украинских дипломатов конкретных результатов по поставкам средств ПВО от международных партнеров.