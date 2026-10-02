Движение поездов метро Южным мостом в Киеве во время желтого уровня воздушной тревоги могут восстановить после получения экспертного заключения о состоянии сооружения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по результатам заседания Совета обороны столицы в пятницу, 2 октября.

Когда восстановят движение Южным мостом в Киеве

— Обсудили также вопрос о движении “зеленой ветки” метро. Метрополитен готов восстановить после вчерашних атак движение метро Южным мостом во время желтого уровня тревоги, — отметил мэр.

По словам Кличко, восстановление движения возможно после того, как научные институты предоставят экспертное заключение о состоянии Южного моста. В соответствующие учреждения обратилось Министерство развития громад и территорий Украины.

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Мер рассказал, что сегодня на заседании Совета обороны Киева рассмотрели вопрос организации движения транспорта мостами через Днепр в Киеве. Участники заслушали представителей военных, правоохранительных органов, ГСЧС и коммунальных служб.

Все службы внесли свои предложения по обеспечению безопасности с учетом необходимости сохранить логистическое транспортное сообщение между левым и правым берегами столицы.

— Предложения Совета обороны предоставляем центральным органам власти, – отметил Кличко.

Мэр призвал все службы, которые входят в Совет обороны, работать слаженно и ответственно.

Кличко отметил, что столица находится в очень драматической ситуации — Киев уже не может жить так, будто продолжается мирное время.

— Враг разносит Киев. Инфраструктуру, критическую инфраструктуру, логистику, жилье, социальные объекты. Энергетику агрессор тоже пошел снова уничтожать, — подчеркнул городской глава.

Напомним, утром 2 октября российские войска продолжили атаки на Киев. Среди важных целей противника был один из главных мостов через Днепр — Южный.

Около 5:00 зафиксировали очередное попадание в Южный мост. До этого российские войска дважды атаковали его утром и еще один раз вечером 1 октября.

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