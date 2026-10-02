Рух поїздів метро Південним мостом у Києві під час жовтого рівня повітряної тривоги можуть відновити після отримання експертного висновку про стан споруди.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони столиці у п’ятницю, 2 жовтня.

Коли відновлять рух Південним мостом у Києві

– Обговорили також питання про рух “зеленої гілки” метро. Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, – зазначив мер.

За словами Кличка, відновлення руху можливе після того, як наукові інститути нададуть експертний висновок щодо стану Південного мосту. До відповідних установ звернулося Міністерство розвитку громад та територій України.

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Сьогодні на засіданні Ради оборони Києва розглянули питання організації руху транспорту мостами через Дніпро в Києві. Учасники заслухали представників військових, правоохоронних органів, ДСНС та комунальних служб.

Усі служби внесли свої пропозиції щодо забезпечення безпеки з огляду на необхідність зберегти логістичне транспортне сполучення між лівим і правим берегами столиці.

– Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади, – зазначив Кличко.

Мер закликав усі служби, які входять до Ради оборони, працювати злагоджено та відповідально.

Кличко зазначив, що столиця перебуває у дуже драматичній ситуації – Київ уже не може жити так, ніби триває мирний час.

– Ворог розносить Київ. Інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні об’єкти. Енергетику агресор теж пішов знову нищити, – наголосив міський голова.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня російські війська продовжили атаки на Київ. Серед важливих цілей противника був один із головних мостів через Дніпро – Південний.

Близько 5:00 зафіксували чергове влучання у Південний міст. До цього російські війська двічі атакували його вранці та ще один раз увечері 1 жовтня.

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