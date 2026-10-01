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Вечером в четверг, 1 октября, зафиксировано еще одно попадание в дорожное полотно на Южном мосту в Киеве. Предварительно повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метро.

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

Попадание в дорожное полотно Южного моста: что известно

— Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место, – говорится в сообщении.

Позже мэр уточнил, что после попадания БпЛА повреждения получили опора моста, отбойник, дорожное покрытие и бетонное защитное ограждение метрополитена.

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Работники метро проводят обесточивание путей. Движение поездов метрополитена и наземного общественного транспорта через мост приостановлено.

В КГГА добавили, что автобусы №№ 22, 91 изменили маршрут из-за перекрытия движения по Южному мосту.

Движение осуществляется через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.

Сегодня днем Южный мост перекрывали после двух попаданий беспилотников вблизи опорной части.

Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту было остановлено. Специалисты КП Киевдормост провели обследование состояния сооружения после попаданий.

После появления информации о попадании вражеского БпЛА в опору моста движение поездов Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена было ограничено. Поезда не следовали через Южный мост.

Поезда зеленой линии метро ездили только подземными участками: Сырец – Выдубичи и Осокорки – Красный хутор.

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