В Киеве снова атаковали Южный мост: повреждена опора, движение метро остановили
Вечером в четверг, 1 октября, зафиксировано еще одно попадание в дорожное полотно на Южном мосту в Киеве. Предварительно повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метро.
Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.
Попадание в дорожное полотно Южного моста: что известно
— Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место, – говорится в сообщении.
Позже мэр уточнил, что после попадания БпЛА повреждения получили опора моста, отбойник, дорожное покрытие и бетонное защитное ограждение метрополитена.
Работники метро проводят обесточивание путей. Движение поездов метрополитена и наземного общественного транспорта через мост приостановлено.
В КГГА добавили, что автобусы №№ 22, 91 изменили маршрут из-за перекрытия движения по Южному мосту.
Движение осуществляется через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.
Сегодня днем Южный мост перекрывали после двух попаданий беспилотников вблизи опорной части.
Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту было остановлено. Специалисты КП Киевдормост провели обследование состояния сооружения после попаданий.
После появления информации о попадании вражеского БпЛА в опору моста движение поездов Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена было ограничено. Поезда не следовали через Южный мост.
Поезда зеленой линии метро ездили только подземными участками: Сырец – Выдубичи и Осокорки – Красный хутор.