В Национальной академии наук Украины готовят проект консервации здания президиума, которое получило значительные повреждения в результате российской атаки. Необходимые работы планируют завершить до наступления холодов.

В НАН готовят план консервации здания после удара РФ

Как сообщил первый вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов в эфире программы Культура на телеканале Суспільне Культура, из-за удара российского беспилотника и пожара было повреждено около 900 кв. м помещений с общей площадью 2350 кв. м – почти 40% здания.

В то же время самой тяжелой потерей стала гибель двух работников академии.

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Даже часть здания, которое непосредственно не пострадало от удара и огня, пока не годится для работы. Из-за пожара на крыше помещение залило водой, а старая конструкция здания дополнительно усложнила ситуацию

Богданов объяснил, что в доме есть деревянные перекрытия, щепа и штукатурка, которые после повреждений начали осыпаться, поэтому находиться и работать внутри опасно.

В настоящее время Киевская аварийно-спасательная служба завершает демонтаж наиболее опасных элементов конструкции. Работники НАН параллельно расчищают помещение. В ближайшее время планируется вывезти мусор и поврежденные влагой материалы.

После этого академия перейдет к консервации уцелевшей части здания. По словам Богданова, проект соответствующих работ уже разрабатывается, а завершить их необходимо до начала холодов.

Несмотря на разрушение, 30 сентября президиум НАН провел очередное заседание. Академия также получила многочисленные слова поддержки от международного научного сообщества.

Богданов выразил надежду, что международная солидарность впоследствии перерастет в практическую помощь, в том числе с оборудованием, а также усилит изоляцию российской науки.

По его мнению, после очередного российского удара международные журналы и организации могут пересмотреть сотрудничество с российскими учеными и участие РФ в своих структурах.

Напомним, что 28 сентября в результате российской атаки было повреждено здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева. На месте загорелся масштабный пожар.

Источник : Суспільне

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