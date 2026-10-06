У Національній академії наук України готують проєкт консервації будівлі президії, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок російської атаки. Необхідні роботи планують завершити до настання холодів.

У НАН готують план консервації будівлі після удару РФ

Як повідомив перший віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов в етері програми Культура на часі на телеканалі Суспільне Культура, через удар російського безпілотника та пожежу було пошкоджено близько 900 кв. м приміщень із загальної площі 2350 кв. м — майже 40% будівлі.

Водночас найтяжчою втратою стала загибель двох працівників академії.

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Навіть частина будівлі, яка безпосередньо не постраждала від удару та вогню, наразі непридатна для роботи. Через пожежу на даху приміщення залило водою, а стара конструкція будівлі додатково ускладнила ситуацію

Богданов пояснив, що в будинку є дерев’яні перекриття, дранка та штукатурка, які після пошкоджень почали осипатися, тому перебувати й працювати всередині небезпечно.

Нині Київська аварійно-рятувальна служба завершує демонтаж найбільш небезпечних елементів конструкції. Працівники НАН паралельно розчищають приміщення. Найближчим часом планують вивезти сміття та пошкоджені вологою матеріали.

Після цього академія перейде до консервації вцілілої частини будівлі. За словами Богданова, проєкт відповідних робіт уже розробляють, а завершити їх необхідно до початку холодів.

Попри руйнування, 30 вересня президія НАН провела чергове засідання. Академія також отримала численні слова підтримки від міжнародної наукової спільноти.

Богданов висловив сподівання, що міжнародна солідарність згодом переросте у практичну допомогу, зокрема з обладнанням, а також посилить ізоляцію російської науки.

На його думку, після чергового російського удару міжнародні наукові журнали та організації можуть переглянути співпрацю з російськими вченими та участь РФ у своїх структурах.

Нагадаємо, що 28 вересня внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Джерело : Суспільне

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