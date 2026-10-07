Враг увеличивает количество реактивных дронов, которые использует во время атак на Украину. В июне российские войска применили около 350 таких БпЛА, а в сентябре — около 3 500.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия увеличивает количество реактивных дронов во время атак

— Статистика свидетельствует о том, что (россияне, — Ред.) наращивают (применение реактивных БпЛА, — Ред.), потому что в июне — 350 реактивных, июль — 1 500, август — 2 800 реактивных, и сентябрь — 3 500 реактивных БпЛА, — отметил Игнат.

По его словам, в октябре фиксируется определенное сокращение использования таких средств поражения. За ночь враг может запускать около 50 дронов, днем их количество составляет примерно 30.

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Игнат добавил, что реактивные беспилотники сложнее сбивать, чем обычные ударные БпЛА.

По характеристикам российские реактивные дроны и бандероли приближаются к крылатым ракетам. Поэтому обычные средства, которые применяют для борьбы с Шахедами, могут быть менее эффективными против таких целей. Для их перехвата необходимы новые средства противовоздушной обороны.

— Инновационные решения нашего ВПК, нашего военного руководства, политического руководства в комплексе с нашими партнерами помогут нам эту проблему решать, — отметил представитель.

Использование роботизированных турелей для борьбы с БпЛА

По словам Игната, для борьбы с реактивными беспилотниками используют роботизированные турели. Однако процент сбития пока остается довольно низким, поскольку такие системы необходимо масштабировать.

Представитель объяснил, что турель является одним из элементов комплексной системы ПВО. Сейчас они оснащены крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм, которые могут работать на небольшом расстоянии до 1 км при соответствующих погодных условиях и комфортном для турели заходе цели.

Если цель уже переходит в пикирование, возможность ее поражения значительно уменьшается. Турели устанавливают в разных городах, в частности в Киеве. Ранее такие системы появились в Харьковской области.

Юрий Игнат отметил, что для уничтожения дронов используют различные средства. Кроме турелей, это дроны-перехватчики, авиация и малая ПВО. Работают и системы РЭБ.

— Наша система ПВО имеет зонально-объектовый характер. Допустим, в зонах, где пролетают Шахеды, работает авиация… Вертолетчики работают по обычным Шахедам, реактивные дроны больше перехватывает тактическая авиация. Там не может работать наземная ПВО, потому что в воздухе — свои самолеты, есть риск, — объяснил военный.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об эскалации российских атак. По его словам, в течение последней недели РФ применила против Украины более 1 900 ударных дронов, более 800 из них были реактивными.

5 октября Игнат сообщил, что роботизированные турели, оснащенные машинным зрением и искусственным интеллектом, уже используют для уничтожения реактивных российских беспилотников.

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