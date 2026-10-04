Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эскалации российских атак и подчеркнул, что только за последнюю неделю РФ применила против Украины более 1 900 ударных дронов, из которых более 800 были реактивными.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский об атаках России на Украину за неделю

По словам президента, только за эту неделю российские войска применили против Украины более 1 900 ударных дронов, 1 700 авиабомб и 25 ракет.

Сейчас смотрят

— Важно, чтобы Украина не оставалась одна на один с этим террором. Только на этой неделе россияне применили против Украины более 1 900 ударных дронов, 1 700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 дронов были реактивными, и Россия должна ответить за эту эскалацию, — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, во время ночной атаки на Украину 4 октября под ударами оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Сумская области и Запорожье. Президент отметил, что среди целей были жилые дома и критически важная инфраструктура.

Утром российский дрон снова нанес удар по Северному мосту в Киеве. В Сумах дроны атаковали склад медицинских препаратов, а в Днепре под удар попало предприятие связи.

В результате этих ударов один человек погиб, шестеро получили ранения.

Также в населенных пунктах наблюдаются отключения электроэнергии. На местах ударов работают соответствующие службы.

Зеленский объявил о договоренностях с Германией

Президент также сообщил, что 4 октября в Киев прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам Зеленского, Украина и Германия готовят решения, которые должны расширить возможности для защиты Украины и Европы.

Читайте также
Взрывы в Днепре 4 октября: россияне ударили по зданию сотовой компании, вспыхнул пожар
Атака на Дніпро 4 жовтня 2026

Связанные темы:

атака дронамибалістична ракетаВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийРакета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.