Более 800 реактивных дронов за неделю: Зеленский заявил об усилении атак со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эскалации российских атак и подчеркнул, что только за последнюю неделю РФ применила против Украины более 1 900 ударных дронов, из которых более 800 были реактивными.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский об атаках России на Украину за неделю
По словам президента, только за эту неделю российские войска применили против Украины более 1 900 ударных дронов, 1 700 авиабомб и 25 ракет.
— Важно, чтобы Украина не оставалась одна на один с этим террором. Только на этой неделе россияне применили против Украины более 1 900 ударных дронов, 1 700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 дронов были реактивными, и Россия должна ответить за эту эскалацию, — заявил Зеленский.
По словам Зеленского, во время ночной атаки на Украину 4 октября под ударами оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Сумская области и Запорожье. Президент отметил, что среди целей были жилые дома и критически важная инфраструктура.
This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications facility. Six people were injured as a result of these attacks.
Overnight, the Russians launched 135 attack drones against Ukraine, more than 50 of them jet-powered. Kyiv, the Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy, and Zaporizhzhia regions came under attack. And among the main targets of these terrorists, as always, are ordinary residential buildings, critical infrastructure – everything that makes up normal everyday life. There are power outages in some communities. Our services are working at the impact sites.
It is important that Ukraine is not left alone against this terror. This week alone, the Russians have used more than 1,900 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 25 missiles against Ukraine. More than 800 of the drones were jet-powered, and Russia must be held accountable for this escalation.
Today, Friedrich Merz @bundeskanzler – Federal Chancellor of Germany – is visiting Kyiv. A leader of a country that consistently demonstrates leadership in protecting the lives of Ukrainians from Russian strikes. We are grateful for all the support, and today we are preparing decisions to give us in Ukraine, and all of Europe, greater capabilities to defend ourselves. There will be important agreements between Ukraine and Germany. Russia must be stopped together. Thank you to everyone who is helping.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026
Утром российский дрон снова нанес удар по Северному мосту в Киеве. В Сумах дроны атаковали склад медицинских препаратов, а в Днепре под удар попало предприятие связи.
В результате этих ударов один человек погиб, шестеро получили ранения.
Также в населенных пунктах наблюдаются отключения электроэнергии. На местах ударов работают соответствующие службы.
Зеленский объявил о договоренностях с Германией
Президент также сообщил, что 4 октября в Киев прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
По словам Зеленского, Украина и Германия готовят решения, которые должны расширить возможности для защиты Украины и Европы.