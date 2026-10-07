Ворог збільшує кількість реактивних дронів, які використовує під час атак на Україну. У червні російські війська застосували близько 350 таких БпЛА, а у вересні – близько 3 500.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія збільшує кількість реактивних дронів під час атак

– Статистика свідчить про те, що (росіяни, – Ред.) нарощують (застосування реактивних БпЛА, – Ред.), тому що у червні – 350 реактивних, липень – 1 500, серпень – 2 800 реактивних, і вересень – 3 500 реактивних БпЛА, – зазначив Ігнат.

За його словами, у жовтні фіксується певне скорочення використання таких засобів ураження. За ніч ворог може запускати близько 50 дронів, удень їхня кількість становить приблизно 30.

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Ігнат додав, що реактивні безпілотники складніше збивати, ніж звичайні ударні БпЛА.

За характеристиками російські реактивні дрони та бандеролі наближаються до крилатих ракет. Тому звичайні засоби, які застосовують для боротьби з Шахедами, можуть бути менш ефективними проти таких цілей. Для їхнього перехоплення необхідні нові засоби протиповітряної оборони.

– Інноваційні рішення нашого ВПК, нашого військового керівництва, політичного керівництва в комплексі з нашими партнерами допоможуть нам цю проблему вирішувати, – зауважив речник.

Використання роботизованих турелей для боротьби з БпЛА

За словами Ігната, для боротьби з реактивними безпілотниками використовують роботизовані турелі. Проте відсоток збиття наразі залишається доволі низьким, оскільки такі системи потрібно масштабувати.

Речник пояснив, що турель є одним з елементів комплексної системи ППО. Нині вони оснащені великокаліберними кулеметами калібру 12,7 мм, які можуть працювати на невеликій відстані до 1 км за відповідних погодних умов та комфортного для турелі заходу цілі.

Якщо ціль уже переходить у пікірування, можливість її ураження значно зменшується. Турелі встановлюють у різних містах, зокрема в Києві. Раніше такі системи з’явилися на Харківщині.

Юій Ігнат зазначив, що для знищення дронів використовують різні засоби. Крім турелей, це дрони-перехоплювачі, авіація та мала ППО. Працюють і системи РЕБ.

– Наша система ППО має зонально-об’єктовий характер. Припустимо, у зонах, де пролітають Шахеди, працює авіація… Вертолітники працюють по звичайних Шахедах, реактивні дрони більше перехоплює тактична авіація. Там не може працювати наземна ППО, тому що у повітрі – свої літаки, є ризик, – пояснив військовий.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про ескалацію російських атак. За його словами, протягом останнього тижня РФ застосувала проти України понад 1 900 ударних дронів, понад 800 із них були реактивними.

5 жовтня Ігнат повідомив, що роботизовані турелі, оснащені машинним зором та штучним інтелектом, уже використовують для знищення реактивних російських безпілотників.

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