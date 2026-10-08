В Украине продолжается война, и значительная часть операций Вооруженных Сил Украины проходит в режиме тишины. Из-за этого информация об изменениях на линии фронта и обновлении карт поступает с определенной задержкой.

Факты ICTV узнавали, сколько территории оккупировала Россия в сентябре.

Сколько территории потеряла Украина в сентябре

Свою статистику, а также данные о том, сколько территории Украины было оккупировано в сентябре 2026 года, опубликовал проект DeepState. Однако там объяснили, почему приведенные показатели пока нельзя считать окончательными.

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По данным аналитиков, прирост оккупированных территорий в сентябре составил 66 кв. км, но делать выводы пока рано.

Аналитики предупредили, что данные о продвижении Сил обороны Украины поступают с определенной задержкой. Значительная часть территориальных изменений, которые сейчас отображаются в обновлениях по районам Александровки, Купянска и Лимана, относится к маю, июню, частично июлю и августу. Из-за этого сейчас сложно получить полностью реалистичную картину продвижения противника.

В DeepState рассказали, что в мае и июне враг потерял больше оккупированных территорий, чем захватил. В общей сложности за эти два месяца Силы обороны Украины уже освободили как минимум 108 кв. км территории.

Это, в свою очередь, влияет на показатели следующих месяцев. В июле сначала фиксировали 36 кв. км, после обновления данных — 63 кв. км. В августе показатель изменился с 5 до 124 кв. км, а в сентябре — с 66 до 154 кв. км. В общей сложности за последние три месяца прирост составляет 341 кв. км, но делать окончательные выводы пока рано.

Впереди еще как минимум 270–320 кв. км освобожденной территории сразу на нескольких направлениях фронта. Эти операции были проведены в период с июля по сентябрь.

Таким образом, июль также станет месяцем, когда преимущество будет на стороне Сил обороны Украины. Что касается августа и того, сколько км территории Россия оккупировала в сентябре 2026 года, ситуация станет понятнее после официального объявления результатов. Ведь за это время часть освобожденных территорий можно потерять.

Математика войны становится все сложнее, однако оперативная безопасность наших военных остается главным приоритетом в работе.

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