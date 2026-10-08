В Україні триває війна, і значна частина операцій Збройних Сил України відбувається у режимі тиші. Через це інформація про зміни на лінії фронту та оновлення карт надходить із певною затримкою.

Факти ICTV дізнавалися, скільки території окупувала Росія у вересні.

Скільки території втратила Україна у вересні

Свою статистику щодо того, скільки території України окуповано у вересні 2026 року, оприлюднив проєкт DeepState, але там пояснили, чому наведені показники поки не можна вважати остаточними.

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За даними аналітиків, приріст окупованих територій у вересні становив 66 кв. км, але висновки робити ще зарано.

Аналітики попередили, що дані про просування Сил оборони України надходять із певною затримкою. Значна частина територіальних змін, які зараз відображаються в оновленнях щодо районів Олександрівки, Куп’янська та Лиману, стосується травня, червня, частково липня та серпня. Через це наразі складно отримати повністю реалістичну картину просування противника.

У DeepState розповіли, що у травні та червні ворог втратив більше окупованих територій, ніж захопив. Загалом за ці два місяці Сили оборони України вже звільнили щонайменше 108 кв. км території.

Це, своєю чергою, впливає на показники наступних місяців. У липні спочатку фіксували 36 кв. км, після оновлення даних — 63 кв. км. У серпні показник змінився з 5 до 124 кв. км, а у вересні — з 66 до 154 кв. км. Загалом за останні три місяці приріст становить 341 кв. км, але робити остаточні висновки поки зарано.

Попереду ще щонайменше 270-320 кв. км звільненої території одразу на кількох напрямках фронту. Ці операції були проведені в період із липня до вересня.

Отже, липень також стане місяцем, коли перевага буде на боці Сил оборони України. Щодо серпня та скільки км території Росія окупувала у вересні 2026 року, ситуація стане зрозумілішою після офіційного оголошення про результати. Адже за цей час частину звільнених територій можна втратити.

Математика війни стає дедалі складнішою, однак операційна безпека наших військових залишається найвищим пріоритетом у роботі.

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