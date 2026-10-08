В метро Киева возобновлено движение поездов и эскалаторов, которое останавливалось из-за перепадов напряжения
В Киевском метрополитене временно приостанавливалось движение поездов на линиях, а также работа эскалаторов. Однако сейчас поезда возобновили движение на всех линиям метро в столице.
Обновлено в 19:36. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Почему остановилось движение поездов в метро Киева
Причиной вынужденной остановки стало внезапное понижение напряжения в городской энергосети от внешних питающих центров.
По информации КГГА, поезда курсируют с увеличенными интервалами:
- красная линия – 10 мин;
- синяя линия – 5 мин;
- зеленая линия – 10 мин.
Как рассказали в Киевской городской государственной администрации, все станции метро открыты для входа.
Отключение электричества в Киеве и других городах
Как сообщали в Укрэнерго, в части районов Киева и области применялись аварийные отключения электроснабжения из-за падения уровня напряжений в высоковольтной сети.
Возврат к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.