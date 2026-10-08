В Киевском метрополитене временно приостанавливалось движение поездов на линиях, а также работа эскалаторов. Однако сейчас поезда возобновили движение на всех линиям метро в столице.

Обновлено в 19:36. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Почему остановилось движение поездов в метро Киева

Причиной вынужденной остановки стало внезапное понижение напряжения в городской энергосети от внешних питающих центров.

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По информации КГГА, поезда курсируют с увеличенными интервалами:

красная линия – 10 мин;

синяя линия – 5 мин;

зеленая линия – 10 мин.

Как рассказали в Киевской городской государственной администрации, все станции метро открыты для входа.

Отключение электричества в Киеве и других городах

Как сообщали в Укрэнерго, в части районов Киева и области применялись аварийные отключения электроснабжения из-за падения уровня напряжений в высоковольтной сети.

Возврат к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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