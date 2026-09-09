У Києві із 10 вересня зміниться графік роботи столичного метро у зв’язку зі скороченням комендантської години.

Графік роботи метро у Києві: зміни

Як повідомив Київський метрополітен, усі станції підземки працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. Так, наприклад, станція метро Університет, яка зараз працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38.

Аналогічно час роботи продовжать й на інших станціях метро.

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— Просимо звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену.

Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється.

Нагадаємо, що у Києві скорочують тривалість комендантської години з 00:00 четверга, 10 вересня. Вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.

У середу, 9 вересня, на засіданні Ради оборони Київської області відповідне рішення ухвалили і для Київської області. Так, з 10 вересня на території Київської області обмеження діятимуть з 01:00 до 05:00.

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