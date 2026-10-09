Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на усиление российских ударов по украинским городам. На заседании планируется рассмотреть последствия атак для международного мира и безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Заседание Совбеза из-за российских атак

По его словам, за последние несколько дней в результате российских атак в Прилуках, Краматорске, Киеве и других городах погибли по меньшей мере 78 человек, еще 215 получили ранения.

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В частности, 7 октября в результате ударов погибли по меньшей мере 32 человека. Среди них – пятеро детей в Прилуках, трое из которых были годовалыми. В нескольких регионах, в частности, в Киеве, под обстрелами оказались жилые районы и объекты критической инфраструктуры.

По словам главы МИД, международное сообщество должно отреагировать на эти действия и обеспечить привлечение России к ответственности.

Андрей Сибига также обратил внимание на то, что Россия по-прежнему сохраняет постоянное место в Совете Безопасности ООН – органе, одной из главных задач которого является поддержание международного мира и безопасности.

Когда состоится заседание Совбеза ООН

По информации Андрея Сибиги, экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Украины состоится 9 октября в 22:00 по киевскому времени.

В ходе заседания планируется рассмотреть эскалацию российских атак, в том числе применение ударных беспилотников против Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в комментарии Укринформу подчеркнул, что Совбез должен перейти от обсуждений к конкретным решениям.

– Совбез должен выполнить свой мандат, предусмотренный Уставом ООН, и перейти от дискуссий к резолюциям, требуя от России прекратить свою варварскую агрессивную войну. Остановить обстрелы мирных жителей Украины и вывести свои войска с украинской земли, — заявил он.

Источник : МИД

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