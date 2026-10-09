Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на посилення російських ударів по українських містах. На засіданні планують розглянути наслідки атак для міжнародного миру та безпеки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Засідання Радбезу через російські атаки

За його словами, за останні кілька днів унаслідок російських атак у Прилуках, Краматорську, Києві та інших містах загинули щонайменше 78 людей, ще 215 дістали поранення.

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Зокрема, 7 жовтня внаслідок ударів загинули щонайменше 32 людини. Серед них – п’ятеро дітей у Прилуках, троє з яких були однорічними. У кількох регіонах, зокрема в Києві, під обстрілами опинилися житлові райони та об’єкти критичної інфраструктури.

За словами очільника МЗС, міжнародна спільнота має відреагувати на ці дії та забезпечити притягнення Росії до відповідальності.

Андрій Сибіга також звернув увагу на те, що Росія досі зберігає постійне місце в Раді Безпеки ООН – органі, одним із головних завдань якого є підтримання міжнародного миру та безпеки.

Коли відбудеться засідання Радбезу ООН

За інформацією Андрія Сибіги, екстрене засідання Радбезу ООН на запит України відбудеться 9 жовтня о 22:00 за київським часом.

Під час засідання планують розглянути ескалацію російських атак, зокрема застосування ударних безпілотників проти України.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник у коментарі Укрінформу наголосив, що Радбез має перейти від обговорень до конкретних рішень.

– Рада Безпеки повинна виконати свій мандат, передбачений Статутом ООН, та перейти від дискусій до резолюцій, вимагаючи від Росії припинити свою варварську агресивну війну. Зупинити обстріли мирних жителів України та вивести свої війська з української землі, — заявив він.

Джерело : МЗС

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