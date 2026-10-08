Великобритания может присоединиться к финансированию закупки систем противовоздушной обороны и ракет для них в других странах.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время поездки в Прилуки. Он посетил город вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом.

Великобритания может профинансировать системы ПВО

По словам главы государства, Украина определила соответствующие пакеты ПВО, которые можно приобрести. Рассматриваются закупки в США и других государствах, в частности на Ближнем Востоке и в Азии.

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Зеленский отметил, что украинское производство средств противовоздушной обороны постепенно увеличивается, однако сейчас его мощностей недостаточно, чтобы обеспечить потребности большой страны.

— Люди не могут ждать, пока Украина самостоятельно изготовит все необходимые средства обороны, — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что сегодня и завтра должны состояться важные переговоры с украинскими партнерами. Киев ожидает, что по их итогам будет получен конкретный результат для усиления обороны Украины.

На днях президент сообщил об усилении российских атак на Украину. По его словам, в течение прошлой недели РФ запустила более 1 900 ударных дронов, более 800 из них были реактивными.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что Россия наращивает использование реактивных беспилотников во время ударов по Украине.

Если в июне российские войска применили около 350 таких БпЛА, то в сентябре их количество достигло примерно 3 500.

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