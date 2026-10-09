Руководителя отдела журналистских расследований Украинской правды Михаила Ткача отпустили после задержания в Австрии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Михаила Ткача отпустили после задержания в Вене

В пятницу, 9 октября, Министерство иностранных дел Украины сообщило об освобождении журналиста-расследователя Михаила Ткача, которого накануне задержали австрийские правоохранители в Вене.

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По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, украинская сторона получила официальное подтверждение от Австрии, что журналиста отпустили.

— Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Михаила Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии с вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эту ситуацию уладить. Мы благодарны австрийским дипломатам за адекватную реакцию, — сообщил Тихий.

Что известно о задержании Михаила Ткача в Австрии

Вечером 8 октября стало известно, что в Вене задержали руководителя отдела журналистских расследований Украинской правды Михаила Ткача.

Как сообщила главный редактор издания Севгиль Мусаева, журналист находился в Австрии по редакционному заданию. Он работал над материалом, связанным с поиском бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Вместе с Ткачом в Вену отправился его коллега Ярослав Бондаренко. На момент первого сообщения редакция не знала, где он находится.

В Украинской правде назвали задержание журналиста незаконным и потребовали от австрийских правоохранителей объяснить причины таких действий.

По информации редакции, Ткача доставили в место содержания под стражей. С ним связывалась адвокат, но непосредственной связи с журналистом у редакции сначала не было.

После сообщения о задержании посольство Украины в Австрии обратилось к местным правоохранителям с запросом об обстоятельствах инцидента.

Впоследствии украинский консул получил доступ к Михаилу Ткачу и смог с ним поговорить.

Причины его задержания австрийскими правоохранителями до сих пор остаются неизвестными.

Фото: Михаил Ткач