Журналиста-расследователя Михаила Ткача задержали в столице Австрии, когда он работал над материалом о розыске бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

О задержании сообщила главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.

Михаила Ткача задержали в Вене: что известно

Вечером 8 октября стало известно о задержании в Вене руководителя отдела журналистских расследований Украинской правды Михаила Ткача.

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По словам главного редактора издания Севгиль Мусаевой, журналист находился в Австрии, выполняя редакционное задание, связанное с поиском сбежавшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

Вместе с Ткачом в Вену отправился его коллега Ярослав Бондаренко. На момент сообщения редакция не знала, где он находится, и требовала установить его местонахождение.

В Украинской правде заявили, что считают задержание Михаила Ткача незаконным и требуют от австрийских правоохранителей объяснить основания для таких действий.

По информации редакции, журналиста доставили в место содержания под стражей. С ним поддерживает связь адвокат.

Сначала у издания не было прямой связи с Ткачом, поэтому оно обратилось в посольства Украины в Австрии и Австрии в Украине с просьбой помочь его освободить.

Севгиль Мусаева также призвала международные журналистские и правозащитные организации присоединиться к защите прав задержанного.

Реакция МИД Украины на задержание Михаила Ткача

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что получили информацию о задержании журналиста в Вене.

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил, что украинское посольство уже обратилось к австрийской стороне с официальным запросом об обстоятельствах инцидента.

— Мы получили информацию о задержании Михаила Ткача. Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне с запросом о разъяснении обстоятельств этого задержания, — отметил Тихий.

Сначала украинский консул обратился к австрийским правоохранителям с просьбой предоставить доступ к задержанному гражданину.

Позже стало известно, что консул получил доступ к Михаилу Ткачу и поговорил с ним.

Несмотря на это, австрийские правоохранители продолжают держать журналиста под стражей.

В МИД подчеркнули, что ситуацию контролируют Министерство иностранных дел, Департамент консульской службы и Посольство Украины в Австрии.

Официальные причины задержания журналиста австрийская сторона пока не называет.

Что известно об исчезновении экс-генпрокурора Руслана Кравченко

7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора на фоне масштабного расследования НАБУ и САП о возможном прикрытии деятельности нелегальных колл-центров.

В ночь на 14 сентября он уехал за границу на служебной машине. Сам Кравченко сообщил, что отправился в пятидневную командировку в Париж для участия в слушаниях ПАСЕ по поводу украинских детей. При этом его фамилии не было в обнародованных повестке дня и списке участников мероприятия.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора. Впоследствии Верховная Рада одобрила его увольнение, а глава государства подписал соответствующий указ.

Официальная командировка Кравченко закончилась 18 сентября, но на работу в Офис генерального прокурора он так и не вернулся. По состоянию на 21 сентября в ОГП заявляли, что не располагают информацией о его местонахождении и о том, вернулся ли он в Украину.

После увольнения с административной должности Кравченко некоторое время оставался прокурором ОГП. Однако позже он сам подал заявление об увольнении из органов прокуратуры.