В Офисе генерального прокурора проверяют обстоятельства зарубежной командировки бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Расследование начали по распоряжению временно исполняющего обязанности генпрокурора Антона Ковальского.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская.

ОГП расследует обстоятельства командировки Кравченко

Согласно сообщению, 22 сентября временно исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский распорядился провести расследование относительно обстоятельств организации и осуществления зарубежной командировки Кравченко.

Сейчас смотрят

— В рамках расследования проверяется соблюдение установленного порядка оформления и осуществления командировки, а также обстоятельства, которые могли способствовать возможным нарушениям, — сказала она.

Гайовская отметила, что после завершения расследования и при наличии соответствующих оснований будут приняты необходимые решения.

Что известно об отставке и побеге Кравченко

7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.

Это произошло на фоне масштабного расследования НАБУ и САП относительно “крышевания” деятельности нелегальных колл-центров.

В ночь против 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле. Он заявил, что направляется в Париж в пятидневную командировку для участия в слушаниях ПАСЕ, посвященных украинским детям.

По словам Кравченко, поездка состоялась на основании подписанного им приказа.

Фамилия Кравченко не значилась ни в повестке дня, ни в списке участников слушаний, которые проходили под эгидой ПАСЕ.

14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко обвинил его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении.

Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать решение об увольнении Кравченко. Президент отстранил его от исполнения обязанностей.

Глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что не получал подозрение, подписанное Кравченко. Подозрения также не получали и родственники руководителя САП Александра Клименко.

В Офисе генпрокурора опровергли информацию об объявлении подозрений антикоррупционным должностным лицам.

Днем 15 сентября Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Кравченко с должности генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал соответствующий указ.

17 сентября Владимир Зеленский назначил Антона Ковальского временно исполняющим обязанности генерального прокурора. До этого он возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.