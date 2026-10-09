Керівника відділу журналістських розслідувань Української правди Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Михайла Ткача звільнили після затримання у Відні

У п’ятницю, 9 жовтня, Міністерство закордонних справ України повідомило про звільнення журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого напередодні затримали австрійські правоохоронці у Відні.

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За словами речника МЗС Георгія Тихого, українська сторона отримала офіційне підтвердження від Австрії, що журналіста відпустили.

— Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з учорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб цю ситуацію було вирішено. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію, — повідомив Тихий.

Що відомо про затримання Михайла Ткача в Австрії

Увечері 8 жовтня стало відомо, що у Відні затримали керівника відділу журналістських розслідувань Української правди Михайла Ткача.

Як повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва, журналіст перебував в Австрії з редакційним завданням. Він працював над матеріалом, пов’язаним із пошуком колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Разом із Ткачем до Відня вирушив його колега Ярослав Бондаренко. На момент першого повідомлення редакція не знала про його місцеперебування.

В Українській правді назвали затримання журналіста незаконним та вимагали від австрійських правоохоронців пояснити підстави таких дій.

За інформацією редакції, Ткача доставили до місця тримання під вартою. З ним контактувала адвокатка, однак безпосереднього зв’язку із журналістом редакція спочатку не мала.

Після повідомлення про затримання посольство України в Австрії звернулося до місцевих правоохоронців із запитом щодо обставин інциденту.

Згодом український консул отримав доступ до Михайла Ткача та зміг із ним поспілкуватися.

Причини його затримання австрійськими правоохоронцями досі залишаються невідомими.

Фото: Михайло Ткач

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