Президент США Дональд Трамп закликав Україну до зміни керівництва, звинувативши Володимира Зеленського у начебто небажанні домовлятися про завершення війни з Росією.

Про це Дональд Трамп заявив 10 жовтня, відповідаючи на запитання кореспондентки Суспільного.

На цю заяву вже відреагувало Міністерство закордонних справ України.

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Трамп закликав Україну змінити президента

Американський президент заявив, що Володимир Зеленський нібито мав можливість неодноразово завершити війну, однак свідомо не скористався нею.

— Зеленський міг би завершити цю війну багато разів. Але він обирає не робити цього. Ця війна не розпочалася б, якби я був президентом. Він хоче створювати проблеми для світу і для наших фермерів атаками на заводи з виробництва дизелю, — сказав Трамп.

Він також повторив свою тезу про те, що повномасштабне російське вторгнення в Україну нібито не відбулося б, якби на той момент він очолював США.

На думку Трампа, нинішнє українське керівництво не демонструє готовності до домовленостей, які могли б завершити війну.

— Я рекомендую Україні змінити лідера, який піде на угоду. Чомусь Зеленський не хоче укладати угоду. Це час для України отримати нового президента, — заявив американський лідер.

Окремо президент США розкритикував українські удари по російських нафтопереробних підприємствах, які виробляють дизельне пальне.

За твердженням Трампа, Вашингтон нібито просив Київ не атакувати такі об’єкти, однак українська сторона продовжує завдавати по них ударів.

— Вони можуть робити що завгодно, але не атакувати ці заводи, — заявив він.

Американський президент також стверджує, що саме українські атаки на російські підприємства спричинили нестачу дизельного пального на світовому ринку.

У МЗС України відповіли на заклик Трампа змінити президента

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україні нібито потрібно змінити лідера через небажання Володимира Зеленського укладати угоду.

Очільник МЗС наголосив, що Зеленський керує державою під час війни, а рішення щодо української влади має ухвалювати виключно народ України.

— Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку, — заявив Сибіга.

Нагадаємо, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Американський президент пояснив, що така домовленість має сприяти зниженню цін на дизельне пальне, насамперед для американських фермерів, скотарів та водіїв вантажівок.

Водночас президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленості Вашингтона з Москвою.

За його словами, українська переговорна команда бере участь у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни, тоді як паралельно США досягають домовленостей, які можуть забезпечити Росії додаткові доходи.

Джерело : Суспільне, Axios

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