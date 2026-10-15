В ночь на 15 октября подразделения Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по российскому военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ.

Для атаки украинские защитники использовали отечественный береговой ракетный комплекс Нептун.

Об этом официально сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Сейчас смотрят

Удар по Борисоглебску: последствия ночной атки

По подтвержденной информации командования, в результате точного попадания на российском аэродроме Борисоглебск были поражены шесть фронтовых бомбардировщиков Су-34М.

Кроме боевых самолетов, украинские силы ликвидировали важное техническое оборудование, обеспечивающее полеты вражеской авиации.

После взрывов на территории объекта вспыхнул масштабный пожар и отмечалась повторная детонация боеприпасов. Окончательные потери врага уточняются.

— Поражение вражеских Су-34М существенно ослабляет авиационный потенциал противника и снижает интенсивность применения тактической авиации на соответствующих направлениях фронта, — подчеркнули в ВМС ВСУ.

Модифицированные боевые самолеты Су-34М — один из ключевых элементов российской тактической авиации.

Они способны одновременно транспортировать и применять несколько управляемых (КАБ) и фугасных авиабомб (ФАБ), а также управляемые ракеты разного класса.

Именно с помощью этих бортов оккупанты регулярно наносят удары авиабомбами по передовым позициям Сил обороны Украины и прифронтовым украинским населенным пунктам.

Напомним, что в ночь на 15 октября стало известно о взрывах в Борисоглебске Воронежской области РФ.

На территории аэродрома дислоцируются 783 учебный авиационный центр, подразделения 105 смешанной авиационной дивизии. На вооружении этой дивизии находятся истребители и бомбардировщики Су-34, Су-35 и Су-30СМ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.