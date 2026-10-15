Ввечері 14 жовтня в місті Борисоглєбськ Воронезької області РФ пролунало кілька вибухів. Після удару спалахнула пожежа.

За попередніми даними, був атакований військовий аеродром Борисоглєбськ, який, зокрема, є місцем базування винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляють OSINT-аналітики каналу Exilenova+ та місцеві телеграм-канали.

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За словами місцевих жителів, вибухи в районі Борисоглєбська пролунали під час оголошеної ракетної небезпеки.

Одразу після цього у районі летовища піднявся густий стовп диму, а пожежу було видно здалеку.

Наразі детальні наслідки атаки на Борисоглєбськ та точні масштаби руйнувань уточнюються.

Офіційних підтверджень щодо ураженої техніки чи інфраструктури військового аеродрому Борисоглєбська наразі немає.

На території аеродрому у Борисоглєбську дислокуються 783 навчальний авіаційний центр, підрозділи 105 змішаної авіаційної дивізії.

На озброєнні цієї дивізії перебувають винищувачі та бомбардувальники Су-34, Су-35 та Су-30СМ, які ворог активного застосовує для ударів по території України, зокрема керованими авіабомбами (КАБ).

Фото: Exilenova+

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