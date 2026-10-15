Місце базування Су-34: у російському Борисоглєбську під ударом опинився аеродром
Ввечері 14 жовтня в місті Борисоглєбськ Воронезької області РФ пролунало кілька вибухів. Після удару спалахнула пожежа.
За попередніми даними, був атакований військовий аеродром Борисоглєбськ, який, зокрема, є місцем базування винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Про це повідомляють OSINT-аналітики каналу Exilenova+ та місцеві телеграм-канали.
Атака на військовий аеродром Борисоглєбськ у Воронезькій області: що відомо
За словами місцевих жителів, вибухи в районі Борисоглєбська пролунали під час оголошеної ракетної небезпеки.
Одразу після цього у районі летовища піднявся густий стовп диму, а пожежу було видно здалеку.
Наразі детальні наслідки атаки на Борисоглєбськ та точні масштаби руйнувань уточнюються.
Офіційних підтверджень щодо ураженої техніки чи інфраструктури військового аеродрому Борисоглєбська наразі немає.
На території аеродрому у Борисоглєбську дислокуються 783 навчальний авіаційний центр, підрозділи 105 змішаної авіаційної дивізії.
На озброєнні цієї дивізії перебувають винищувачі та бомбардувальники Су-34, Су-35 та Су-30СМ, які ворог активного застосовує для ударів по території України, зокрема керованими авіабомбами (КАБ).
Фото: Exilenova+