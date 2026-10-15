В ночь на 15 октября 2026 года Военно-Морские Силы ВСУ нанесли удар береговым ракетным комплексом Нептун по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России.

По сообщению украинских военных, в результате атаки были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М, а также техническое оборудование для обеспечения полетов авиации. На территории объекта зафиксировали повторные детонации и пожар, а результаты удара уточняются.

Где находится аэродром Борисоглебск, какие самолеты там базируются и почему этот военный объект имеет значение для российских атак по Украине, выясняли Факты ICTV.

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Аэродром Борисоглебск: расположение на карте

Военный аэродром Борисоглебск расположен в Воронежской области РФ, примерно в 6 км к востоку от одноименного города. Это военный авиационный объект, который используют российские Воздушно-космические силы. Он имеет давнюю историю: летную подготовку в Борисоглебске проводят еще с 1920-х годов.

Найти аэродром Борисоглебск на карте можно по его расположению к востоку от города Борисоглебска. Объект известен как военная авиабаза и учебный центр подготовки летного состава.

От аэродрома Борисоглебск в Воронежской области РФ до ближайшего участка границы с Украиной ориентировочно 250–270 км по прямой.

В разные периоды на аэродроме размещались разные типы самолетов. По данным украинских источников, в частности, здесь базировались российские Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

В июле 2025 года Генеральный штаб ВСУ сообщал об ударе по этому объекту, во время которого был поражен склад управляемых авиабомб, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

Аэродром Борисоглебск: где находится и почему он важен для российской авиации

Значение аэродрома связано с размещением российской тактической авиации, в частности истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты Россия использует для ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских военных и населенным пунктам вблизи линии фронта.

Су-34 могут применять различные виды вооружения. В частности, они сбрасывают управляемые авиабомбы с комплектами планирования и коррекции УМПК, а также запускают ракеты Х-59 и Х-69. Такое вооружение позволяет российской авиации атаковать не только позиции Сил обороны, но и объекты в украинском тылу.

Управляемые авиабомбы представляют серьезную угрозу для украинских защитников. Их применение затрудняет удержание позиций и может препятствовать наступательным действиям. Ракеты Х-59 и Х-69, в свою очередь, Россия использует для поражения различных целей на территории Украины, в том числе в городах, удаленных от линии фронта.

Как удар по аэродрому Борисоглебск повлияет на ход войны

Факты ICTV обсудили значение удара по российской авиабазе с авиационным экспертом, ведущим научным сотрудником Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерием Романенко.

По его словам, Су-34 — одно из ключевых средств российской тактической авиации для применения управляемых авиабомб. Кроме того, эти самолеты могут запускать ракеты Х-59 и Х-69 по объектам в глубоком тылу Украины, в том числе по целям в районе Киева.

Эксперт отметил, что одна из электростанций вблизи Киева подверглась удару ракетой, запущенной с Су-34.

— Уничтожение или повреждение бомбардировщиков уменьшит возможности России наносить авиационные удары по украинским позициям. Если российским военным придется переместить самолеты на другие аэродромы, расположенные дальше от фронта, это также повлияет на интенсивность боевых вылетов, — рассказал Романенко.

По словам эксперта, расстояние напрямую влияет на частоту использования авиации. Если самолет базируется примерно в 200 км от линии фронта, он может выполнять несколько боевых вылетов в день. Если же расстояние увеличивается до 700 км, количество вылетов существенно сокращается.

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