У ніч проти 15 жовтня підрозділи Військово-морських сил Збройних Сил України завдали успішного удару по російському військовому аеродрому Борисоглєбськ, що у Воронезькій області РФ.

Для атаки українські захисники застосували вітчизняний береговий ракетний комплекс Нептун.

Про це офіційно повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

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Удар по Борисоглєбську: наслідки нічної атаки

За підтвердженою інформацією командування, у результаті точного влучання на російському летовищі Борисоглєбськ було уражено шість фронтових бомбардувальників Су-34М.

Окрім бойових літаків, українські сили ліквідували важливе технічне обладнання, яке забезпечувало польоти ворожої авіації.

Після вибухів на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа та спостерігалася повторна детонація боєприпасів. Наразі остаточні втрати ворога уточнюються.

— Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту, — підкреслили у ВМС ЗСУ.

Модифіковані бойові літаки Су-34М є одним із ключових елементів російської тактичної авіації.

Вони здатні одночасно транспортувати та застосовувати кілька керованих (КАБ) і фугасних авіабомб (ФАБ), а також керовані ракети різного класу.

Саме за допомогою цих бортів окупанти регулярно завдають ударів авіабомбами по передових позиціях Сил оборони України та прифронтових українських населених пунктах.

Також інформацію про удар по Борисоглєбську підтвердив Генштаб ЗСУ. Пошкодження різного ступеня отримали шість багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 противника.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 жовтня стало відомо про вибухи у Борисоглєбську Воронезької області РФ.

На території аеродрому дислокуються 783 навчальний авіаційний центр, підрозділи 105 змішаної авіаційної дивізії. На озброєнні цієї дивізії перебувають винищувачі та бомбардувальники Су-34, Су-35 та Су-30СМ.

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