Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки не будут оказывать существенного влияния на цены.

Об этом Коваленко написал в своем сообщении.

Почему поставки российского дизтоплива не снизят цены надолго

По его мнению, объявленные объемы слишком малы по сравнению с мировым потреблением, а главную выгоду от договоренностей с РФ может получить кремлевский диктатор Владимир Путин.

Сейчас смотрят

По словам Коваленко, речь идет о 300 тыс. тонн дизельного топлива, которые Россия должна немедленно поставить на американский и мировой рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн. тонн после этого.

В то же время, эти объемы незначительны на фоне общего потребления топлива. В частности, только в США ежемесячно используют около 16 млн. тонн дизеля, а в мире этот показатель достигает примерно 120 млн. тонн.

— У Трампа ставку делали скорее на самую новость, которая заставит цены снизиться, потому что физически такие цифры их не должны снизить, — отметил Коваленко.

Он также обратил внимание на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые могут усложнить выполнение заявленных планов поставок.

По мнению бывшего руководителя ЦПИ, президент США Дональд Трамп может использовать договоренности о поставках дизеля для демонстрации результатов своей политики в преддверии выборов. Однако рядовые американцы вряд ли ощутят длительный эффект от такого решения.

— Трамп будет делать хайп на дизеле перед выборами, не больше, — говорит Андрей Коваленко.

Какую выгоду от договоренностей может получить Путин

Коваленко считает, что Россия заинтересована в договоренностях не только из-за возможности продавать дизельное топливо. По его словам, Москва стремится добиться ослабления действующих санкций и предотвратить введение новых американских ограничений.

При этом, как подчеркнул Коваленко, такие шаги не сопровождаются требованиями по завершению войны России против Украины.

Несмотря на разногласия с Вашингтоном, Андрей Коваленко отметил важность сохранения стратегических отношений Украины с США и Европейским Союзом.

— Соединенные Штаты — это не Трамп, а гораздо больше. С Трампом тоже нужно продолжать работать. Различие интересов – это нормально. Даже в таких условиях точки сближения придется искать обоим. Общих интересов у нас все равно гораздо больше. И это неизбежно на десятки лет вперед, – написал он.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с российским диктатором Путиным по поставкам дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки.

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.