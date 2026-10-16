Президент Дональд Трамп розкритикував відновлення ударів України по російських НПЗ та заявив, що домовлятися із президентом Володимиром Зеленським складніше, ніж із російським диктатором Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

Трамп розкритикував Зеленського та удари по НПЗ

У четвер Україна відновила удари по російській нафтовій інфраструктурі. Це сталося після того, як Зеленський звинуватив Москву в продовженні атак на українські енергетичні об’єкти — попри оголошене Трампом припинення вогню.

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— Зеленський — не той, з ким нам легко мати справу. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче, але насправді — ні. Ні, я не в захваті від Зеленського, — зазначив Трамп.

За повідомленнями російських офіційних осіб, дрони атакували нафтопереробний завод у Рязанській області. Там зафіксовано пожежу.

Раніше Зеленський в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що Україна впродовж трьох дні не атакувала російські НПЗ після того, як у неділю Трамп в односторонньому порядку оголосив про енергетичне перемир’я. Водночас російські удари по українських енергетичних об’єктах не припинилися.

Коментуючи відновлення українських ударів, Трамп зазначив, що вони призводять до зростання світових цін на енергоносії.

— Якщо ви кажете мені, що Зеленський знову обстрілює нафтопереробні заводи, то все, чого він досягає, — це підвищення світових цін на нафту. Є безліч інших цілей… Є багато об’єктів, по яких можна завдати удару. Але коли він атакує заводи, де виробляють дизельне пальне — а воно потрібне і нам, і всьому світу, — то він робить світові ведмежу послугу, — сказав американський президент.

Напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада Трамп намагався знизити ціни на енергоносії шляхом укладання угоди з Путіним щодо закупівлі російського дизелю.

Зеленський розкритикував цей крок, зазначивши, що він сприятиме підживленню російської воєнної машини. Також сталися ще два епізоди. Президент повідомив, що США не надали розвіддані про запуск Росією балістичних ракет, які вдарили по Києву, а також обмежили доступ до супутникового зв’язку Starlink. У Силах оборони заявили, що це вплинуло на деякі наші операції.

В інтерв’ю британському телеведучому Пірсу Моргану Зеленський зізнався, що дії Трампа змусили його почуватися зрадженим.

— Боляче, коли президент Трамп обирає одну зі сторін — і це не наша сторона. Але нас влаштовує, якщо він займає нейтральну позицію, — сказав Зеленський.

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