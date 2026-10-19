За последние сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 82 авиаудара, в ходе которых сбросил 273 управляемые авиабомбы.

Кроме того, захватчики запустили 9 154 дрона-камикадзе и 3 050 раз обстреляли населенные пункты и позиции наших войск, из них 19 раз — с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Украине на 19 октября 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор провел три штурмовые операции, нанес два авиаудара, применив шесть кассетных бомб, осуществил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из них — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника. Захватчики атаковали в сторону Графского.

На Купянском направлении враг 11 раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Купянска и Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районе Заречного и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Кривой Луки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону населенных пунктов Роскошное, Николайполье и Новогригоровка.

Тридцать атак враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Матяшево, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Мирное, Сергеевка, Филия.

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Тернуватое, Воздвижовка, Горкое, Новоселовка и Чаривное.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Плавней.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.