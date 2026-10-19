Карта боевых действий на 19 октября 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 82 авиаудара, в ходе которых сбросил 273 управляемые авиабомбы.
Кроме того, захватчики запустили 9 154 дрона-камикадзе и 3 050 раз обстреляли населенные пункты и позиции наших войск, из них 19 раз — с применением реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 19 октября 2026 года
Ситуация в Украине на 19 октября 2026 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор провел три штурмовые операции, нанес два авиаудара, применив шесть кассетных бомб, осуществил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из них — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника. Захватчики атаковали в сторону Графского.
На Купянском направлении враг 11 раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Купянска и Радьковки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районе Заречного и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Кривой Луки.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону населенных пунктов Роскошное, Николайполье и Новогригоровка.
Тридцать атак враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Матяшево, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Мирное, Сергеевка, Филия.
На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Тернового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Тернуватое, Воздвижовка, Горкое, Новоселовка и Чаривное.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Плавней.
На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 19 октября
- личного состава — около 1 567 160 (+2 100) человек,
- танков — 12 416 шт.,
- боевых бронированных машин — 25 565 (+4) шт.,
- артиллерийских систем — 51 317 (+24) шт.,
- РСЗО – 2 224 шт.,
- средств ПВО – 1 714 (+3) шт.,
- самолетов – 449 шт.,
- вертолетов – 356 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 974 (+6) шт.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 569 994 (+1 636) шт.,
- крылатых ракет – 5 134 шт.,
- кораблей / катеров – 35 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 578 (+332) шт.,
- специальной техники – 4 838 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.