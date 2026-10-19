Карта бойових дій на 19 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення.
Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 82 авіаційні удари, під час яких скинув 273 керовані авіабомби.
Крім того, загарбники застосували 9 154 дрони-камікадзе та здійснили 3 050 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Карта бойових дій в Україні на 19 жовтня 2026
Ситуація в Україні на 19 жовтня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор провів три штурмові дії, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з них — із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника. Загарбники атакували в бік Графського.
На Куп’янському напрямку ворог 11 разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Куп’янська та Радьківки.
Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували у районі Зарічного та в бік Лиману.
На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районі Кривої Луки.
На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля й Новогригорівка.
Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Матяшеве, Молодецьке та у бік населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Мирне, Сергіївка, Філія.
На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Тернового.
На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка, Гірке, Новоселівка та Чарівне.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати ворога на 19 жовтня
- особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб,
- танків – 12 416 од.,
- бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.,
- артилерійських систем – 51 317 (+24) од.,
- РСЗВ – 2 224 од.,
- засобів ППО – 1 714 (+3) од.,
- літаків – 449 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.,
- крилатих ракет – 5 134 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.,
- спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.