Протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 82 авіаційні удари, під час яких скинув 273 керовані авіабомби.

Крім того, загарбники застосували 9 154 дрони-камікадзе та здійснили 3 050 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 19 жовтня 2026

Ситуація в Україні на 19 жовтня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор провів три штурмові дії, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з них — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника. Загарбники атакували в бік Графського.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Куп’янська та Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували у районі Зарічного та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районі Кривої Луки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля й Новогригорівка.

Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Матяшеве, Молодецьке та у бік населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Мирне, Сергіївка, Філія.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка, Гірке, Новоселівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 19 жовтня

особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб,

танків – 12 416 од.,

бойових броньованих машин – 25 565 (+4) од.,

артилерійських систем – 51 317 (+24) од.,

РСЗВ – 2 224 од.,

засобів ППО – 1 714 (+3) од.,

літаків – 449 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636) од.,

крилатих ракет – 5 134 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332) од.,

спеціальної техніки – 4 838 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.