Протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6 512 дронів-камікадзе та здійснив 2 044 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 22 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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